京都府南丹市で市立園部小の安達結希（ゆき）君（当時１１歳）が殺害され、山林に遺棄された事件で、殺人容疑で再逮捕された養父の安達優季（ゆうき）容疑者（３７）が、逮捕前の任意聴取で「（事件直前に結希君から）本当の父親じゃないなどと言われ、腹が立って殺した」という趣旨の供述をしていたことが、捜査関係者への取材でわかった。安達容疑者は結希君と養子縁組をしており、血縁関係にない。結希君の母親が安達容疑者