7日昼前、宮城・仙台市にある東北電力ネットワークの変電所で火災が発生しました。7日午前11時35分ごろ、仙台市太白区にある東北電力ネットワークの西仙台変電所で、「変電設備が燃えている」と、作業員から119番通報がありました。消防がポンプ車など14台を出して消火活動を行い、火は約3時間半後に消し止められましたが、変圧器1台と周辺の敷地の一部が焼けました。この火災でけがをした人はいませんでした。東北電力ネットワー