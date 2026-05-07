海を走る謎の道路 その正体は“現役の漁業道路”熊本県宇土市の有明海沿いにある「長部田海床路（ながべた かいしょうろ）」は、海へ向かって約1kmにわたり一直線に伸びる道路です。満潮時には道路部分が海面下に沈み、道路脇の電柱だけが海上に並ぶ不思議な光景が広がります。その姿から「海に消える道路」「海の上を走る一本道」としてSNSや写真愛好家の間で話題となり、現在では熊本県で有数の観光地ともなっています。【写真