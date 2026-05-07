美しい見た目をしている犬種 1.サルーキ サルーキは、JKCの年間犬籍登録頭数が、多い年でも100頭前後という希少な犬種です。シルキーで滑らかな短毛ですが、耳・尾・四肢の裏に長い飾り毛のあるタイプもいます。 幅が狭く長い頭部、長くしなやかな首、程よく発達した腰の筋肉と巻き上がった腹部など、精悍でありながら優美で均衡の取れた体つきです。 元々はガゼル、ノウサギ、キツネなどを追う