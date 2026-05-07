犬用シャンプーにも起こりうる「細菌汚染」という問題 犬用シャンプーは、皮膚に直接使うものだからこそ「清潔で安全」と思われがちです。しかし実際には、開封後のシャンプーは環境次第で細菌に汚染される可能性があります。特に水回りで使われることが多いため、湿気や水の混入が起こりやすく、細菌が増殖しやすい条件がそろってしまいます。 多くの犬用シャンプーには防腐剤が含まれています