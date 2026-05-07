山形県東根市に住む７０代の男性が現金２９００万円をだまし取られたことがわかりました。 【写真を見る】指示に従い現金を自宅脇に...被害額は2900万円70代男性が特殊詐欺被害に警察官を名乗る男から電話（山形） ■何があったのか詳しく 警察によりますと今年３月、東根市の７０代の男性の自宅の固定電話に警察官を名乗る男から電話があり、男は「あなたは何らかの犯罪に巻き込まれている」などと話したということです