スイーツ好き女優・大野いとさんオススメの“おかし”に合うコーヒーを、コーヒー好き女優・美山加恋さんがレコメンドし、フードペアリングする連載「おかしなコーヒーのハーモニー」。大野さん登場回、第35回目の今回は、自由が丘へ。大野さんがショートケーキのおいしさに目覚めたお店です。あの巨匠とのエピソードも飛び出します。出合いから数年かけてたどり着いた名パティスリー今回はスイーツ好きの聖地、自由が丘からお届け