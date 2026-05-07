今週末は「母の日」です。6月には「父の日」が控える中、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで、大切な人に「ありがとう」を伝えるイベントが始まります。USJで8日から始まる「サンクス・ラブ・マンス」。日ごろは恥ずかしくて伝えられていない「ありがとう」を大切な人に伝えるきっかけ作りをしようというイベントです。期間中は「ありがとう」をテーマにした新しいショーが披露されるほか、メッセー