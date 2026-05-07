J３のFC岐阜は５月７日、GKセランテスが百年構想リーグをもって現役を引退すると発表した。36歳の守護神は、今季のJ２・J３百年構想リーグで14試合に出場。スペイン出身ながら、日本で長くプレーしたキャリアに終止符を打つこととなった。セランテスはスペインのバラカルドやレガネスなどでプレーした後、2019年にアビスパ福岡へ加入。その後はFC今治でもプレーし、昨年１月に岐阜に加入。日本でのキャリアを積み重ね、ここ