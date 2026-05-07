石川真佑がディズニーシーでのオフショットを公開した(C)Getty Imagesバレーボール女子日本代表でキャプテンの石川真佑が自身のインスタグラムを更新し、ディズニーシーでのオフショットを公開した。【写真】「とっても魅力的です」石川真佑のディズニー満喫ショットをチェック石川は埼玉上尾メディックスの黒後愛ら4人で、ディズニーのキャラクターのカチューシャをつけて笑顔で写真に収まっている。この楽しそうな様子がフ