ことごとくバットは空を切った。現地時間5月6日に敵地で行われたエンゼルスで、ホワイトソックスの村上宗隆は「2番・一塁」で先発出場。連日の特大アーチが期待されたが、4打数無安打、4三振という内容に終わった。【動画】勢いは止まらない！村上が14号を放ったシーン前日に14号の特大アーチを放っていた村上だったが、この日はエンゼルス投手陣に見事に抑え込まれた。先発したウォルバート・ウレーニャから外角中心の投球に