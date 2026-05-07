YouTuberで元ヴァンゆんのゆんさんは5月3日、自身のX（旧Twitter）を更新。子どもの日の家族ショットを披露しました。【写真】ゆん＆シルクの家族ショット「幸せなお知らせにホッコリ」ゆんさんは「今年もやってきた、こどもの日次男チルクくんの初節句もお祝いしました」とつづり、4枚の写真を投稿。息子たちの節句祝いの様子を披露しています。1枚目は鎧飾りや鯉のぼりの飾りをバックに、夫でYouTuberのシルクさんと息子たちと