前西武監督の松井稼頭央氏（50）が7日までに自身のインスタグラムを更新。大学院のオンライン授業を受講する様子を披露した。「今日は大学院のオンライン授業でした」と書き出すと、愛犬が歩く室内で木製の椅子に腰かけ、木製ベンチに置かれたパソコンの画面をのぞく自身の後ろ姿をアップ。ハッシュタグでは「GW」と添えた。松井氏は今春から立大大学院のスポーツウエルネス学研究科に入学していた。松井氏の投稿に、フォ