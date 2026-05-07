大相撲の安治川親方（元関脇・安美錦）が7日、東京都江東区の安治川部屋で取材に応じ、左足首を負傷したカド番・安青錦（22＝安治川部屋）について「（夏場所に）出る方向で動いている」と話した。6日に出向いた荒汐部屋での稽古中に患部を負傷。冷やして静養し、稽古を途中で切り上げ、病院に向かっていた。安治川親方は「昨日は処置しかしていない。精密検査を受ける」と説明した。安青錦は春場所中に左足小指を骨折し、春