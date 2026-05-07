カンテレの田中友梨奈アナウンサー（24）が7日までに、自身のインスタグラムを更新。外出先での写真が反響を呼んでいる。福岡県出身の田中アナ。「先日、母が京都に来ていたので2人で散策してきましたッ」と書き出し、着物姿の写真をアップ。「gw中で人は多かったですが、気分はゆったりと！お団子おいしくてまんぷくな日でした〜」と伝えた。この投稿にフォロワーからは「お着物とてもお似合いです」「いつもと雰囲気ちゃう