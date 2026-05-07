日本人の服装は明治以降、着物から洋服へと変わっていった。神戸大学大学院教授の平芳裕子さんは「明治政府が公的な衣服として洋服を採用したものの、当時の日本人にとっては未知のものであり、マニュアル本を読んで勉強するしかなかった」という――。※本稿は、平芳裕子『何がダサいを決めるのか』（ポプラ新書）の一部を再編集したものです。岩倉使節団。1872年、明治4年12月、サンフランシスコ到着直後の岩倉使節団の面々。左