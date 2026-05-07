RIIZEのショウタロウが、足首を負傷した。5月7日、所属事務所のSMエンターテインメント（以下、SM）は公式コメントを通じて、「ショウタロウは最近、海外スケジュールの現場でパフォーマンス中に足首を負傷した」と明らかにした。【写真】ショウタロウ、東京で“メロ男”ビジュアルSM側は、「病院で精密検査を行った結果、足首の靱帯断裂と診断された。現在は半ギプスを装着し、定期的に通院治療を受けながら回復に努めている」と