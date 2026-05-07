【モデルプレス＝2026/05/07】女優の相武紗季が7日、都内で開催された第18回ベストマザー賞授賞式に出席。子育ての悩みを吐露する場面があった。【写真】相武紗季、美デコルテ輝くキャミ姿◆相武紗季、子育ての悩みを吐露相武は「長男を生んだその日から、突然母親になって。それ以来、毎日悩んで葛藤して、そして愛に溢れて楽しい毎日を思い出したときに、自分でひるんでちゃダメだなって。毎日楽しかった日々を、自分は楽しいし