女優チェ・ジウが、母親と日本旅行を満喫した。5月7日、チェ・ジウは自身のインスタグラムを更新し、「Mom」というコメントを添えて数枚の写真を投稿した。【写真】チェ・ジウ、日本旅行を満喫！公開された写真には、母親とともに日本旅行を楽しむチェ・ジウの姿が収められている。飲食店でビールを前に幸せそうな表情を浮かべたり、串揚げを手に満面の笑みを見せたりと、多彩な表情でファンの心を癒した。チェ・ジウは、白のTシャ