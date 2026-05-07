5月7日午後、福岡市中央区港の市道で、道路が陥没しているのが見つかりました。現場は交通規制され、福岡市が原因を調べています。 警察によりますと、7日午後2時半ごろ、福岡市中央区港で「道路に穴が開いている」と110番通報がありました。現場は片側1車線の市道「舞鶴港線」で、直径およそ1メートル、深さおよそ1.7メートルにわたって陥没したということです。ケガ人は確認されていません。現場周辺では交通規