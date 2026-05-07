プロ野球はゴールデンウィーク（ＧＷ）を終え、各球団が３０試合以上を消化した。セ・リーグでは４月２８日から５月６日までの大型連休中の８〜９試合で、３球団が勝ち越し。巨人はリーグ唯一の負け越しとなった。ＧＷで勝ち越したのは阪神、ヤクルト、広島。阪神は最後の中日３連戦に負け越したが、９連戦を５勝４敗で終えた。この間、高橋遥人投手が２完封。球団６０年ぶりの３試合連続完封で黄金週間を締めた。好調のヤク