元テレビ東京でフリーの松丸友紀アナウンサーが“マリオ姿”のショットを披露した。松丸アナは７日に自身のインスタグラムを更新し、「行ってきました〜ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」と書き出すと、「第一弾も楽しかったけど、今回は私の好きなヨッシーも登場小学生の時マリオのゲームに夢中になってファミコン親に捨てられたほど笑あれから時を経て、息子と一緒にマリオのこの世界観を楽しめてるの感慨