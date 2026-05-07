連休明けの7日は、一気に株価が上昇。しかし、スーパーでは物価高騰への悲鳴が。 【写真を見る】｢徐々に国産･輸入全ての肉の値段が上がるのでは｣ 10年前の倍以上 円安なども影響…価格高騰でスーパー悲鳴 （エフ マルシェ福丸明男代表）「バナナも円安の影響で徐々に値段が上がっている。数年前は広告の品だと1袋78円で売っていた」 愛知県春日井市のスーパー「エフマルシェ」は、果物、魚