米スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」は６日（日本時間７日）、プロボクシングのパウンド・フォー・パウンド（ＰＦＰ、全階級を通じての最強ランキング）の最新ランキングを発表。世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝が日本人として初めて１位を獲得した。井上は２日、東京ドームで前ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級（５３・５キロ以下）統一王者でＷＢＡ、ＷＢＣ、ＷＢＯ世界スーパー