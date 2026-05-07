元欅坂４６で女優の長濱ねるが、“まるで宇宙人”なショットを公開した。長濱は７日に自身のインスタグラムを更新し、宇宙人の絵文字と「！？」マークを添えて写真をアップ。銀色のアルミホイルで全身を包み込み、黒い背景に浮かび上がるその姿は宇宙人のようである。この投稿にはＳＮＳ上で「ねるちゃん！？」「どうしちゃったんですか！！」「これは何の撮影何だろうね」「可愛い…」といったコメントがあがっている。