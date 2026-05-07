2025年9月に発売された書籍『不登校から人生を拓く――4000組の親子に寄り添った相談員・池添素の「信じ抜く力」』（講談社）。40年にわたり、4000組以上の不登校の親子に寄り添ってきた相談員・池添素さんに、ジャーナリストの島沢優子さんが丁寧に取材を重ねてまとめた一冊だ。発売を記念して、池添さんの地元・京都の大垣書店イオンモール京都桂川店でトークイベントが開かれ、約100人が参加した。イベントレポート前編【「親は