モデル・俳優の冨永愛さん（43）が自身のインスタグラムを更新。第2子を出産したことを発表しました。冨永さんの夫は、俳優・山本一賢さん（40）。冨永さんは、赤ちゃんの足元の写真と共にコメントを投稿しました。【写真を見る】【 冨永愛（43）】約20年ぶりとなる出産を報告「久しぶりの新生児との日々です」（報告全文）「皆様へ無事、出産できましたことをここにご報告します」と書き出した冨永さん。続いて、「高齢出産とい