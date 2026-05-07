アメリカとイランが戦闘終結に向けた合意に近づくという情報が出る中、イスラエルとレバノンの間では戦闘が続き、停戦合意が形骸化しています。JNNはレバノンに入り、子どもを出産したばかりの母親の叫びを取材しました。記者「今、見えてきました。救急車の明かりも確認できます。停戦後、初めてイスラエル軍による攻撃がベイルートで確認されました。今も救助でしょうか、行われている様子が見えます」6日、JNNの記者が入ったの