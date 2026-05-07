川島正一師（57＝船橋）が7日、船橋4Rをエピジェネティクスで勝ち、地方競馬通算1000勝を達成した。07年10月の開業から通算5886戦目。南関東の現役調教師としては史上8人目。「（1000勝は）目標の数字だった。次の目標に向かって頑張りましょう」と川島師。父で、船橋競馬場の調教師だった故川島正行師の通算勝利数、1276勝を新たな目標に定めた。