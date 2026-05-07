第18回ベストマザー賞を受賞した（左から）鮫島彩さん、加藤ミリヤさん、相武紗季さん、南明奈さん、安藤桃子さん＝7日午後、東京都中央区「第18回ベストマザー賞」の授賞式が東京都内で開かれ、俳優の相武紗季さんやタレントの南明奈さんら5人に賞が贈られた。俳優部門で受賞した相武さんは2児の母親。「これからもたくさん愛情を注いで、自分らしい母親になっていきたい」と笑顔で語った。タレント部門で受賞した南さんは