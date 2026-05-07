株式会社オフィスＳ．Ｉ．Ｃは７日、「ＦＡＮＦＵＮＣＨＡＲＩＴＹＭＡＴＣＨ〜プロ野球ＯＢ本気の一戦〜」を９月２２日に神戸市内のほっともっとフィールド神戸で開催することを発表した。元阪神の赤星憲広監督が率いる「チーム・セＯＢ」、元オリックス・Ｔ−岡田監督が率いる「チーム・パＯＢ」が硬式球を使用し７イニング制で“ガチ対決”する。阪神ＯＢからは赤星氏に加えて糸井嘉男氏、狩野恵輔氏、鳥谷敬氏、今成