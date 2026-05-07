何かと禁止事項の多い都内の公園ですが、「公園での花火」については解禁する動きが広がっています。ただ、なかには花火をするのに“予約”が必要なケースも。街の人たちの受け止めは？きょうは全国各地で“暑い”一日に。25℃以上の夏日となったのは全国441地点で、今年の最多を更新しました。本格的な夏が近づくにつれて楽しみになるのが…夏を彩る花火です。この花火をめぐり、東京・立川市で先週、ある取り組みが発表されまし