佐藤二朗、橋本愛出演のフジテレビドラマ「夫婦別姓刑事」第４話が５日に放送された。麻薬密売グループを仕切る男・通称「オズ」を追った事件の完結編。沼袋署の四方田誠（佐藤二朗）、鈴木明日香（橋本愛）が組織のアジトと思われるビルを監視するため、向かいの閉店する中華料理店を借りあげていたが…。ライブ配信者たちを取り巻く闇も絡んだ後に、まさかの「オズ」の正体が判明した。本当のアジトは四方田たちが借り上