北海道・三笠市で6日、施設に入所する95歳の母親を車で連れ出し、殺害した疑いで68歳の息子が逮捕されました。殺人の疑いで逮捕された三笠市の無職・嘉島博光容疑者は6日午前、車の中で母親の澄子さんの首を圧迫するなどして殺害した疑いが持たれています。事件前、嘉島容疑者が市内の高齢者施設に入居する澄子さんを車で連れ出し、その後、車内で殺害したとみられています。澄子さんが自宅の敷地内で倒れているのを家族が発見しま