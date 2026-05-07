部下と上司の間に立つ役職のストレスは、とても大きなものです。そんな苦悩を描いた漫画『限界を迎えた中間管理職。最後のSOS』（作・まるいがんもさん）が、読者の共感を集めています。【漫画】『限界を迎えた中間管理職。最後のSOS』（全編を読む）それは、とある会社内の会議でのことです。営業部の柔木美和（やわらぎ・みわ）と同僚の真締真一（まじめ・しんいち）は、取引先の中間正（なかま・ただし）と話していますが、中間