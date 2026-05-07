ゴツさと都会感を両立した“現実的SUV”SUVを選ぶ際、最近では単純なスペック競争だけではなく、「普段の生活にどれだけ馴染むか」を重視する人が増えています。燃費性能や走行性能はもちろんですが、価格とのバランスや積載性、装備内容まで含めて総合的に判断される時代になりました。【画像】これが“一番安い”トヨタの新型「RAV4」です！ 画像を見る！（30枚以上）そうしたなかで、トヨタの新型「RAV4」は、幅広いニー