イマジニアは、Nintendo Switch 2向けソフトを2026年7月16日に国内と海外で同時発売することを発表した。同社として初のNintendo Switch 2向けタイトルとなる。 【画像あり】グラフィック向上や新機能が分かるスクリーンショット 『Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-』は、「今日からはじまる運動習慣」をコンセプトに、シリーズ最高の利便性と継続性を実現したタイトル。プレイヤ