Uruが、最新アルバム『tone』より収録曲「さすらいの唄」をシングルカットし、5月8日に配信リリース。あわせて、アートワークも公開された。 （関連：Mrs. GREEN APPLEはなぜカバーされ続ける？Uru、Superfly……実力者に認められるアーティストとしての凄み） 同楽曲は、映画『未来』のイメージソングに起用。同映画は、配信リリース日である5月8日に公開される。「さすらいの