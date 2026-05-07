MAGES.は、『STEINS;GATE RE:BOOT』をNintendo Switch 2、Nintendo Switch、PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Steamの6プラットフォームで8月20日に発売することを発表した。パッケージ版の予約受付は5月8日10時より開始される。 【画像あり】キャラクターデザイン担当のhukeによる新デザインのスチル・立ち絵一覧 本作は、2009年のXbox 360版の発売以来シリーズ累計400万本超