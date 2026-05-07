亀山陽平監督によるアニメーション映画『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き』が、追加新作シーンを加えた『臨時増発 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き』として6月12日より上映されることが決定。同日よりMX4D、4DX版が上映される。 参考：『ミルキー☆サブウェイ』亀山陽平のルーツとは？バッグス・バニーなどの“原点”を明かす 2025年7月から放送・配信