7日正午ごろ、愛知県豊田市のアパートの一室で火事があり、性別不明の1人の遺体が見つかりました。愛知県警と消防によりますと、7日午後0時すぎ、豊田市平戸橋町にある2階建てのアパートで、「住宅の窓が黒く焦げていて煙のにおいがする」と別の部屋に住む女性から119番通報がありました。消防車など10台が出動し、火はおよそ1時間後に消し止められましたが、1階の火元の一室で性別不明の1人が心肺停止の状態で
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. スイスでハンタウイルス感染確認
- 2. 生協宅配 車両荷台内で排尿事案
- 3. 1人で2席分占領…男性が強硬手段
- 4. 「一緒にいたかった」遺体放置か
- 5. トラック運転中に女性ひき逃げか
- 6. 指詰め 細木数子さんめぐり証言
- 7. ヒトから感染「アンデス型」確認
- 8. 松田優作をも虜にした伝説の美女
- 9. 「父じゃない」に怒り男児殺害か
- 10. 尾形ら告発の「嫌われ芸人」話題
- 1. 生協宅配 車両荷台内で排尿事案
- 2. 「一緒にいたかった」遺体放置か
- 3. トラック運転中に女性ひき逃げか
- 4. ヒトから感染「アンデス型」確認
- 5. 「父じゃない」に怒り男児殺害か
- 6. 家に知らない女 平手打ちされる
- 7. レア提供ハンバーグ店で食中毒
- 8. ハイスペ既婚男性と交際 末路
- 9. 下校途中の7歳男児 はねられ死亡
- 10. 3COINS 販売停止で謝罪と返品
- 1. 催事出店者の衛生管理を三越謝罪
- 2. あおられ逆上…子どもじみた動機
- 3. 「低血圧」に陥る人が増えたワケ
- 4. 「パパ活」夫を崩す妻の言動
- 5. 入社5秒でマジ退社 雰囲気ゆるい
- 6. ウイルス集団感染の船に邦人乗船
- 7. 定年後の暮らし 夫婦が語る秘訣
- 8. GW最終日「帰りたくない」娘号泣
- 9. 調理中に店員が「直食い」波紋
- 10. 中谷潤人に衝撃事実「化け物」
- 1. スイスでハンタウイルス感染確認
- 2. 感染疑いの船に入港反対表明
- 3. 中国「崖ブランコ」で転落死
- 4. オランダ人女性にハンタウイルス感染疑いの症状…入院 ロイター通信
- 5. エプスタイン氏遺書? 公開される
- 6. アカ閉鎖…背景に「中国の禁忌」
- 7. 安いニッポン パパ活が多国籍化
- 8. 「あるはずのない」大気を発見
- 9. アイドル同士が突然キス 真相
- 10. 英の元王子を歪めたのは、母か
- 1. 指詰め 細木数子さんめぐり証言
- 2. かつや「売れすぎ」メニュー復活
- 3. 中高年の「長時間睡眠」のリスク
- 4. モームリ再開も「もう無理」?
- 5. 資産1億円でFIRE「虚しいだけ」
- 6. シートベルト装着せず、バス運転
- 7. 「徹夜できる?」→即内定の返答
- 8. 定番人気の焼菓子や和菓子のほか、京王百貨店限定販売のサンドイッチなど約20店舗で抹茶スイーツを展開「抹茶、再発見〜抹茶＆抹茶スイーツ〜」【京王百貨店 新宿店】
- 9. 売れ残りを自腹購入 パワハラに?
- 10. 使われない駅ホームを活用…注目
- 11. フーデリで稼ぐリアルな姿公開
- 12. 「舐められやすい人」の特徴とは
- 13. 新卒3年で離職率34.9%・入社後悔66%の課題に挑む――福岡発HRtech「CIY」、生成AIで応募書類を自動生成
- 14. 「ケチ」孫の言葉に夫婦が絶句
- 15. 車載ホルダーが使い続けられる訳
- 16. 専業主婦がパートで働くと損?
- 17. 『Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー Nintendo Switch 2 Edition』発売決定のお知らせ
- 18. iPhone18 低価格帯を充実へ?
- 19. 為替介入、標的を絞った対応の可能性との指摘も＝ＮＹ為替
- 20. カルチャーカンパニー凌芸舎、明大前エリアの副業、フリーランスコミュニティ「明大前IT部」を発足
- 1. 百発百中の「毛抜き」に共感続々
- 2. 「Google垢BAN」増加か 自衛策は
- 3. 楽天ペイでお得に決済する方法
- 4. 5万円台のスマホ 独自機能も
- 5. 無料でいいの? Google新LLM評価
- 6. THE NORTH FACEが最大45％OFFに
- 7. スマホの最新売れ筋ランキング
- 8. Metaが「Metaアカウント」の刷新を発表、Metaアカウントでアプリ設定を一元管理＆Instagramもパスキーに対応
- 9. Googleがコックス判決を根拠に係争中の著作権侵害訴訟の棄却を請求
- 10. 500億円規模のKelpDAOハッキング事件はなぜ起きたのか、北朝鮮のハッカー集団「Lazarus」が関与とLayerZeroが発表
- 11. 【Amazon GW スマイルSale】ロゴス（LOGOS）が最大43%OFFに
- 12. 音楽聴き放題サービス「Spotify」は著作権侵害から始まった
- 13. Blueskyの画像サイズ制限が4000×4000ピクセルに引き上げられる
- 14. 昼夜作例で検証！DJI OSMO POCKET4を検証！【各種アクセサリー活用】
- 15. IPv6はなぜこんなに複雑なのか？ IETF元議長が語る
- 16. Xのホーム画面に好みのトピックをピン留めできる「カスタムタイムライン」という機能が登場
- 17. 新製品レビュー：ニコン ZR【静止画編】 Z6III譲りの高画質と“RED”のルックをスナップで楽しむ
- 18. 交換レンズレビュー：ニコン NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S 短期集中連載：100-400mm級フルサイズ望遠ズームレンズ（6）
- 19. 「安全をメインに」選ぶのが正解！MOTTERUの準固体電池モバイルバッテリー
- 20. Amazonの「他の通販サイトより価格が高い商品をカートボックスから排除する」などの価格操作戦術の詳細が裁判の提出文書で明らかに
- 1. 荒川さんと2Sの美少年→美青年に
- 2. 「妥協したら…」尚弥が引退言及
- 3. 大谷 敵地アストロズ戦で違和感
- 4. 井上尚弥を米メディアが「挑発」
- 5. イチロー氏を鈴木さんと呼んだら
- 6. 堀江氏が作った球団 厳しい現実
- 7. 大谷の新パフォ 始まった経緯は
- 8. 八村塁 今オフでトレード可能性
- 9. ド軍大勝の裏で「珍記録」が誕生
- 10. 岡本 球団創設50年で2度目の偉業
- 1. 松田優作をも虜にした伝説の美女
- 2. 尾形ら告発の「嫌われ芸人」話題
- 3. 俳優の大葉健二さん死去 72歳
- 4. 「うまいこと」言えず アナ謝罪
- 5. エグい…唐田えりかの告白に騒然
- 6. 細木さんに愛された魔裟斗の心得
- 7. 草なぎ剛 第1子の誕生を発表
- 8. R-1王者いじめ「正解知ってる」
- 9. 「ロキソニン」など値上げ実施へ
- 10. 行方不明のバンドメンバーが死去
- 1. 身長174cmは入店拒否? 店員絶叫
- 2. 清純女優が闇堕ち 衝撃シーンも
- 3. 教師辞め…みかん農家に嫁いだ訳
- 4. UNIQLO 50代向けセットアップ
- 5. セブン 人気パン6品が100円に
- 6. 彼氏逃走 ギャルが養育費コール
- 7. 「結婚して」ビビる大木に告白
- 8. 傘をささない米 雨の対処法は
- 9. 「パイの実」に新感覚のお菓子
- 10. NHK 2世タレントがお気に入り?