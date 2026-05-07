7日正午ごろ、愛知県豊田市のアパートの一室で火事があり、性別不明の1人の遺体が見つかりました。愛知県警と消防によりますと、7日午後0時すぎ、豊田市平戸橋町にある2階建てのアパートで、「住宅の窓が黒く焦げていて煙のにおいがする」と別の部屋に住む女性から119番通報がありました。消防車など10台が出動し、火はおよそ1時間後に消し止められましたが、1階の火元の一室で性別不明の1人が心肺停止の状態で