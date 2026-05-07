若槻千夏がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー『若槻千夏のうるさい心理テスト』（毎週火曜 深2：36）。5日に放送された同番組では、“令和の国宝級アイドル”として注目を集めるAKB48の伊藤百花がゲストに登場。お絵かきで分かる心理テストでは、伊藤の“画伯”ぶりが明らかとなった。【写真】「本当に気持ち悪い（笑）」カッパに見える人と山を描いた伊藤百花山を登っている人の絵を描く心理テストでは、伊藤が自他ともに認