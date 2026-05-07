【セブ共同】東南アジア諸国連合（ASEAN）が8日にフィリピンで開く首脳会議の議長声明で、ミャンマー親軍政権が4月に4千人以上の釈放を発表したことを「歓迎する」方向で合意したことが7日分かった。共同通信が声明案を入手。