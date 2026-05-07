スマートフォン決済大手のＰａｙＰａｙが７日発表した２０２６年３月期連結決算（国際会計基準）は、本業のもうけを示す営業利益が前期比２・３倍の８００億円だった。主力の決済事業が伸びたほか、傘下のインターネット銀行など金融事業が好調だった。売上高にあたる営業収益は２７％増の３８０６億円、最終利益は約３倍の１１７８億円だった。決済額の増加などに加え、支払う税金が将来戻ると見込んで一時的に資産に計上する