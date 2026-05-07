金剛峯寺で営まれた「旧正御影供」で、奥之院の灯籠堂に向かう藤田光寛・寺務検校執行法印（中央左から2人目）ら＝7日午前、和歌山県高野町和歌山県高野町の高野山真言宗総本山金剛峯寺で7日、宗祖・弘法大師空海の功績をしのぶ法会「旧正御影供」が営まれた。今年は7日が、空海の命日の旧暦3月21日に当たる。法会は、高野山の二大聖地とされる奥之院・灯籠堂と壇上伽藍・御影堂であり、空海の名代である藤田光寛・寺務検校執