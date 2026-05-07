巨人は７日、開幕投手も務めて好投を続けてきたドラフト１位ルーキー・竹丸和幸投手（２４）の出場選手登録を抹消した。前日６日のヤクルト戦（東京ドーム）では、初回の先頭で対戦した並木に初球で投じた１４６キロの直球を左翼席に運ばれるなど、降板する７回途中まで５失点。自身２敗目（４勝）を喫したが、試合後の阿部監督ら首脳陣は登板前からの予定通り、リフレッシュを兼ねて抹消する方針を明かしていた。巨人で監督