参議院議員の蓮舫氏が７日、都内で行われた一般社団法人日本マザーズ協会が主催する「第１８回ベストマザー賞２０２６」授賞式に登場。ベストマザー賞は、「子育ての多様性」「ママの多様性」をテーマに、投票・得票で選出される。蓮舫氏は、協会の特別顧問として祝辞を送った。「今年も素晴らしい方たちが受賞された」と笑顔をみせた。自身も「第３回ベストマザー賞」を受賞しており、「時は随分経ちまして、私の双子は２９