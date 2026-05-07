【モデルプレス＝2026/05/07】AKB48 67th Single「名残り桜」でセンターを務める伊藤百花（いとう・ももか／22）が、ファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」（以下、ガルアワ／4月18日@東京・国立代々木競技場第一体育館）に出演。舞台裏でモデルプレスのインタビューに応じ、正規メンバー昇格からシングルセンターへと躍進を遂げた裏にあった不安や、先輩たちの支えとなった言葉を明かして