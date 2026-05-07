福岡市のプレミアム付き電子商品券「福岡ネクスペイ」の2回目の抽選受け付けが5月7日、始まりました。「福岡ネクスペイ」は1口5000円で6000円分の買い物ができる福岡市の電子商品券です。購入は福岡市内に住む人に限られていて、市内のスーパーやコンビニ、飲食店などおよそ1万500店舗で、ことし9月末まで利用することができます。福岡市は物価高対策として100億円分の販売を予定していて、1回目はおよそ19万人に50億