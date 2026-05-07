ドル円１５６．２５近辺、ユーロドル１．１７６５近辺＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル円は156.25近辺、ユーロドルは1.1765近辺で推移している。原油相場の下落を受けてドル売り圧力が優勢となっているが、足元では一段の値動きは一服している。 アル・アラビアが「ホルムズ海峡の段階的な再開に向けた緊密な交渉が進行中」「封鎖緩和の引き換えに、海峡を段階的に開放することで合意に到達」などと報じた